Cena dei sindaci a Firenze: Pd, Botta e risposta con Schlein

Non si placano le polemiche sulla presenza di Elly Schlein in città in concomitanza con il Festival dell’Unità organizzato con 32mila euro della Metrocittà. Durissima l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi: " Nardella dovrebbe sapere che in quegli stessi Paesi con cui fa rete, un sindaco scoperto a spendere decine di migliaia di euro di soldi pubblici per fare cene di gala e portarsi i colleghi alle feste di partito, deve chiedere dimettersi due minuti dopo". La risposta della Metrocittà: "L’impegno di spesa copre l’alloggio, i momenti conviviali (la cena di benvenuto e il pranzo sabato) per le delegazioni partecipanti e tutti gli allestimenti tecnico-logistici per il convegno. Nessuno può impedire che una qualsiasi forza politica, cogliendo l’occasione della presenza in città, inviti un sindaco a un incontro fuori dall’evento istituzionale".