Cena al buio. A tavola vince la solidarietà

Un doppio appuntamento con la "Cena al buio", ovvero l’occasione per risvegliare i sensi del gusto, dell’olfatto, del tatto e dell’udito. E, al tempo stesso, fare un gesto concreto di solidarietà. Sono quelli promossi il 30 dicembre e 1 dicembre, sempre con inizio alle 20, presso il circolo Arci Dino Manetti e organizzati dall’associazione Quartotempo in collaborazione con la Fondazione Davide Astori e Cure2Children. Il ricavato delle due serate, infatti, andrà a sostegno della squadra di calcio a 5 non vedenti della stessa associazione Quartotempo, realtà che al Dino Manetti ha la propria "casa" e che da sempre ha fatto dell’integrazione la mission della propria attività (offerta minima 30 euro, per partecipare telefonare al numero 353 4225661). Saranno proprio i ragazzi della squadra ad accompagnare i partecipanti al loro posto dove, per un paio d’ore, avranno a che fare con le piccole e grandi difficoltà provocate dall’oscurità, come trovare posate, cibo e bicchieri. "Chi parteciperà – dice Jacopo Lilli, il capitano della squadra - potrà comprendere cosa vuol dire gustare un piatto a luci spente e molto altro ancora. Ma soprattutto vivere un’esperienza unica".

Pier Francesco Nesti