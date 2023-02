E’ un servizio nuovo e utile quello aperto un anno fa all’ospedale del Mugello, dov’è attivo un ambulatorio per la celiachia, con la possibilità di primo accesso per diagnosi. Da quando è stato aperto, l’ambulatorio si è dedicato alla gestione del solo follow up della celiachia, ovvero dei controlli successivi alle visite: 45 le visite effettuate di follow up celiachia e 20 casi di sospetta malattia celiaca. L’ambulatorio è collegato alla struttura di gastroenterologia dell’ospedale guidata dal Maurizio Labardi e afferisce alla Gastroenterologia ed Endoscopia di Firenze diretta da Andrea Nucci. La referente è la dottoressa Sara Melissari. Trattandosi di ambulatorio ultraspecialistico, non vi si accede direttamente ma dopo visita gastroenterologica, prenotabile tramite Cup. E di recente si è aggiunta una nuova funzione, ovvero la possibilità di valutazione dietetica, un servizio importante.