"Celebra il "Ritorno al Futuro Day": 21 ottobre è il giorno dedicato al film cult!"

I fan di lunga data lo sanno benissimo: oggi 21 ottobre è una data imprescindibile per gli appassionati di "Ritorno al Futuro", perché è proprio il giorno dedicato al film cult. Celebrato per la prima volta nel 2015, "Ritorno al futuro" è un classico senza tempo che dal 1985 a oggi ha incassato quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Per festeggiare Marty McFly, Doc Brown e gli altri memorabili personaggi della saga, Nexo Digital ha organizzato, come ormai da tradizione, il "Ritorno al Futuro Day" che permetterà agli spettatori di rivedere in tutta la sua bellezza sul grande schermo e in 4K il primo episodio della trilogia. A Firenze e Campi lo spettacolo è proiettato nelle sale Uci.