Cede un muro in via dei Rossi. Intervengono i vigili, zona chiusa

Cede un muro in via dei Rossi, ordinanza del sindaco per la proprietà. La segnalazione è dei giorni scorsi e riguarda il dissesto statico di un muro di sostegno in cemento armato che, si legge nell’atto dell’amministrazione, "presentava vistose fessurazioni e un’accennata inclinazione verso la strada sottostante". Il problema, verificatosi in area privata, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che dopo il sopralluogo non avrebbero escluso un peggioramento del fenomeno rendendo necessario e urgente una operazione di messa in sicurezza dei luoghi. Il passaggio è stato transennato e interdetto sia alle auto che ai pedoni. Il muro di contenimento delimita da un lato la discesa di accesso ai box auto interrati di un condominio che si trova sull’adiacente via Alfieri e dall’altro un’area privata adibita a parcheggio scoperto a raso appunto su via dei Rossi. Alla luce degli atti arrivati in comune, il sindaco ha ritenuto di dover intervenire per azzerare i pericoli "che minacciano la pubblica e la privata incolumità". Per questo motivo è stato disposto il divieto di passaggio sulla discesa di ingresso ai box auto del condominio di via Alfieri, dell’accesso da via dei Rossi, e sulla parte della carreggiata di ingresso al parcheggio scoperto che è già stata delimitata dai vigili del fuoco. Con l’ordinanza, il sindaco ha ingiunto al proprietario dell’area di dare inizio alle verifiche tecniche sulla stabilità del muro di contenimento, e di mantenere gli interventi di messa in sicurezza fino alla chiusura dei lavori di rimessa in pristino.