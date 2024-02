Cede muro in via di Carcheri. Strada chiusa: le alternative

Cede un muretto su via di Carcheri, a Lastra a Signa, bloccando il principale accesso all’omonima frazione. Ennesima frana sul territorio dopo quella che nel 2021 interessò la Fi-Pi-Li, in località Inno, provocando enormi disagi sia agli utenti della superstrada che ai residenti della zona. Stavolta, non molto lontano, è stato registrato il cedimento di una porzione di muro privato affacciato su via di Carcheri, rendendo necessaria la chiusura della strada all’altezza della chiesa di San Martino. La frana sarebbe avvenuta fra sabato sera e domenica mattina, a causa delle abbondanti piogge. I lavori di ripristino, che saranno a cura dei privati, partiranno oggi e dureranno qualche giorno. Durante gli interventi sarà necessaria la chiusura della strada. Il traffico privato dovrà dunque evitare via di Carcheri, mentre sarà garantito il servizio dei pulmini scolastici e delle corse di AT (linea 73): le fermate utili saranno quelle di Inno in via di Carcheri e di Ginestra in via Chiantigiana. Regolare lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti. Per chi si muove su veicoli privati, raggiungere la frazione di Carcheri sarà invece possibile passando da via Chiantigiana (Ginestra). Per gli utenti della strada che vorranno raggiungere Lastra a Signa o Scandicci sarà infine possibile utilizzare, come alternativa, via di Ripalta.