C’è il Materia Prima Festival. Al Florida via al teatro immersivo

Camminare in teatro, tra la platea e i camerini, tra gli sgabuzzini e il palco alla ricerca delle storie personali e pubbliche di una donna che ci precede, di cui possiamo sentire i passi e seguire i pensieri. Un viaggio negli spazi solitamente aperti solo agli addetti ai lavori, con indosso delle audioguide che ci indicano la via attraverso i ritmi della voce. È ‘Teatro’ la performance immersiva creata dalla compagnia Cuocolo/Bosetti e che andrà in scena al Materia Prima Festival, che si tiene al Teatro Cantiere Florida, domani e giovedì alle 21, mentre venerdì è previsto un doppio spettacolo alle 19 e alle 21.

Lo spettacolo è solo l’ultimo capitolo di un "teatro in cammino" della compagnia che ha vinto il premio Hystrio. Ed è un percorso tra dettagli inediti, segreti e memorie di chi quei luoghi li ha vissuti e li ha abitati in passato, in una sorta di "atto di resistenza interiore" dove questi racconti si mescolano a quelli di Cuocolo e Bosetti, ma anche alle vicende degli spettatori.

Il risultato è un’atmosfera che si trova ad essere avvolgente da un lato e vertiginosa dall’altro.

Una performance in cammino, quindi, che la coppia italo-australiana ha studiato a fondo per fare in modo che lo spazio teatrale e le biografie, sia personali che collettive, si intreccino in un qualcosa di nuovo, una sorta di "corpo celeste oscuro, invisibile e indagabile in ogni dettaglio", lo definiscono così Renato Cuocolo e Roberta Bosetti, che ricordano anche come "il camminare porta sempre in un altrove, che è qui fatto di memoria e presenza".

‘Teatro’ fa parte del cartellone della dodicesima edizione del Materia Prima Festival, la rassegna a cura di Murmuris che ha il sostegno del Ministero della Cultura, di Regione Toscana e Comune di Firenze, oltre a Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito www.materiaprimafestival.it.

Lorenzo Ottanelli