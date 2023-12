C’è il divo di Bollywood . Abhishek Bachchan

Sarà la superstar di Bollywood Abhishek Bachchan, vincitore di un National Film Award, il più importante riconoscimento cinematografico dell’India, a inaugurare la 23esima edizione di "River to River Florence Indian Film Festival", con la direzione di Selvaggia Velo, da oggi al 12 dicembre al cinema La Compagnia. Stasera (ore 20,30), l’attore, figlio dell’iconico divo Amitabh Bachchan, incontrerà il pubblico insieme al regista R. Balki in occasione della prima italiana del suo ultimo film: la storia di sport e riscatto al femminile "Ghoomer". Sempre nell’ambito del festival, oggi (ore 12,30) allo spazio espositivo Ciampi del Consiglio regionale (via de’ Pucci 16), si terrà il vernissage della mostra "My IndiaMegalopolis".