C’è ’Dance Beyond’. Libertà di esprimersi. E che palcoscenico!

Un palcoscenico per 7.500 ballerini. Da oggi a domenica torna la 19esima edizione di Danzainfiera, la rassegna di Pitti Immagine che, alla Fortezza da Basso di Firenze, va in scena con più di 270 eventi tra lezioni, audizioni e stage, 16 talk, 21 appuntamenti tra rassegne, contest, concorsi e gare, 16.387 posti in aula per seguire lezioni, stage, workshop, master, audizioni. La parte fieristica presenta 80 aziende, 60 scuole in area formazione & spettacolo per un totale di 150 espositori di cui 47 dall’estero.

’Dance Beyond’, la danza oltre, è lo slogan che assomiglia a una dichiarazione di indipendenza da ogni stereotipo. La ricchezza di espressioni di Danzainfiera è proprio nella doppia anima che l’ha resa punto di riferimento per le aziende di settore, e al tempo stesso luogo di incontro per chi di danza vive o sogna di vivere. Protagoniste da una parte le aziende e i brand di punta dell’abbigliamento, accessori e attrezzature per il mondo della danza; dall’altra palcoscenico per i tantissimi giovani che aspirano a diventare celebri attraverso un’audizione o un provino.

Tra le novità di questa edizione il bando e lo spettacolo ’Calimala’ che prende il via oggi, per essere presentato al pubblico domani. Il progetto, che parte da una collaborazione tra Fondazione Pitti Discovery, Nutida Festival (Stazione Utopia) e Musicus Concentus, presenta in anteprima assoluta due fasi in cui si incontrano danza, musica e videoarte. La prima fase seleziona DanzAutori Under 25. I candidati scelti saranno protagonisti di un percorso creativo: a loro sarà fornita una traccia musicale originale composta da Studio Batsumi di Londra appositamente per l’occasione. I partecipanti realizzeranno e presenteranno una loro creazione di danza contemporanea su questa traccia, di fronte a una commissione di esperti. Domani alle 22, poi, la seconda fase vedrà la presentazione in Fortezza da Basso (Padiglione Cavaniglia), in prima assoluta di “Calimala”, concerto dal vivo di Studio Batsumi, (Federico Bigonzetti), Silvia Belà e Maxime Obadia, che esplora il parallelismo tra i mercanti fiorentini del Rinascimento e gli odierni musicisti digitali, entrambi artefici di trasformazioni creative. Durante il concerto (gratuito e aperto a tutti, su prenotazione), andranno in scena le coreografie realizzate per le musiche originali dai DanzAutori selezionati.

Per le audizioni, oltre 60 le grandi realtà partecipanti di cui 7 internazionali. Grande attenzione per tutti e tre i giorni suscitano come sempre le audizioni. L’Accademia Sistina grande scuola di formazione al musical nata al Teatro Sistina di Roma, la cui direzione artistica è affidata a Massimo Romeo Piparo, regista, produttore teatrale e autore televisivo, e propone lezioni-audizioni con il coreografo inglese Billy Mitchell per i musical ’Matilda’, ’Cats’, ’Billy Elliot’ e un laboratorio su ’West Side Story’. Come ogni anno è previsto Musical: Il Concorso, un evento di richiamo internazionale di Professione Danza Parma incentrato sul repertorio di musical di tutte le epoche e rivolto a performer non professionisti allo scopo di individuare nuovi talenti e promuoverne la crescita artistica.

Quest’anno ad aprire le danze del concorso ci saranno gli artisti del musical ’Cats’ firmato Massimo Romeo Piparo.