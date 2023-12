Cavo tranciato a Coniale: "È stata un’altra ditta"

Il giorno dopo la pubblicazione della protesta di cittadini e Comune di Firenzuola per il lungo black out telefonico nella zona di Coniale, lungo la via Imolese, Tim si è mossa, e ha provveduto, in anticipo rispetto ai tempi annunciati all’utenza, al ripristino dei servizi di collegamento telefonico e internet. L’azienda precisa di aver ripristinato "i servizi in via provvisoria" e sottolinea "di non avere alcuna responsabilità per il disservizio lamentato". Tim spiega: "Il guasto è stato infatti provocato da una ditta che ha danneggiato gravemente un cavo ad alta potenzialità trasmissiva mentre stava eseguendo dei lavori stradali lungo il fiume Santerno". La situazione però non è ancora del tutto risolta. Specifica infatti l’azienda telefonica: "L’intervento di riparazione definitivo, particolarmente complesso, è previsto non appena sarà possibile effettuare lo scavo necessario alla sostituzione del cavo danneggiato". Gli abitanti di Coniale dicono che i black out arrivano quando piove. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno altri problemi.