Cavo del tram tranciato da un camion La T2 resta ferma per tutta la mattina nel tratto fra la galleria e viale Belfiore

Alle 7,30 di ieri mattina un camion dotato di gru ha tranciato il filo di contatto che alimenta la linea T2 della tramvia. Il danno ha interessato la linea elettrica in un punto tra la galleria Mazzoni e la fermata Belfiore.

Per motivi di sicurezza è stata subito disattivata un’intera tratta della tramvia, poi gradualmente ridotta. La T2 ha prestato regolarmente servizio tra Peretola e Ponte all’Asse, e tra Rosselli e Unità. Nel tratto non servito, cioè tra Ponte all’Asse e Rosselli, è stato istituito un servizio di bus sostitutivi di Autolinee Toscane. La linea tramviaria è rimasta sospesa per circa sei ore, dalle 7,32 alle 13,44. Gli interventi di ripristino sono stati effettuati dai tecnici di At con l’impiego di una piattaforma aerea.