Cattedrale strapiena per la festa del patrono. Nuova ambulanza

Grande partecipazione e momenti di commozione in occasione della celebrazione organizzata dalla Misericordia di Fiesole per la ricorrenza del santo patrono, San Carlo Borromeo, che è stato festeggiato domenica con la distribuzione di oltre 900 panelli benedetti e un pranzo sociale per 130 partecipanti preparato dai confratelli. Ben sedici le associazioni presenti con stendardi e labari, che in una cattedrale stracolma hanno seguito la funzione religiosa del vescovo Stefano Manetti, culminata con la consegna della tradizione buffa nera a dieci nuovi confratelli. Numerosi i politici, tra i quali la sindaca Cristina Scaletti e la vice presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi. Toccante la benedizione della nuova ambulanza, che è stata intitolata a Simone Torrini, ex provveditore , scomparso a 65 anni un mese fa.

"Si è occupato di tutto fino all’ultimo giorno, quando un malore lo ha portato via. Per questo – ha detto Guido Brilli – abbiamo deciso di dedicare a lui questo nuovo mezzo".