Castro (FdI): "Urgente mettere in sicurezza via del Pratignone"

Il Comune punti alla sicurezza e non solo a fare cassa. Monica Castro (nella foto), esponente di FdI in consiglio comunale, interviene a gamba tesa sulla necessaria manutenzione della battutissima via del Pratignone costellata da buche che, da mesi, stanno provocando le proteste degli automobilisti.

"Il sindaco Carovani – dice la consigliera di opposizione – ha detto di avere richiesto il contributo di enti superiori, Regione, Città Metropolitana e Società Autostrade, per il rifacimento strutturale della strada. Il che può avere anche un senso visto che la direttrice è un percorso di accesso all’autostrada ed attira anche un traffico non solo locale, per la presenza di tante aziende, ma in consiglio comunale è emerso che l’anno scorso l’autovelox installato nella via ha fruttato al Comune di Calenzano ben 400mila euro". Cifra di tutto rispetto che, secondo Castro, dovrebbe essere utilizzata per un intervento urgente sulla strada: "Queste risorse fra l’altro – aggiunge – sono vincolate proprio al tema della sicurezza per cui non si capisce perché il Comune, in attesa magari anche di aiuti provenienti da altri enti, non possa usare questa cifra, consistente, proprio per la messa in sicurezza di via del Pratignone. Chi transita su questa strada infatti capisce che ci sono evidenti rischi che non possono essere superati solo con interventi provvisori. Fra l’altro non sappiamo se la presenza dell’autovelox sia servita per far diminuire il numero di incidenti, come dovrebbe essere, oppure solo per far fare cassa al Comune". Una domanda che potrebbe essere valida anche per altre previsioni. "In consiglio comunale – conclude Castro – è emersa la possibilità che possa essere installato un autovelox anche in via Dante Alighieri, non vorrei che anche lì si riproponesse quanto accaduto in via del Pratignone".

Sandra Nistri