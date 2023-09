Casting per il nuovo film di Sollima, Firenze cerca comparse

Casting per il nuovo film del regista italiano Stefano Sollima (nella foto). Per il nuovo progetto, le cui riprese si svolgeranno anche a Firenze nel prossimo autunno, la società Scena 1 cerca comparse dai 18 ai 75 anni. Sono esclusi candidati con piercing, tatuaggi in parti del corpo visibili, capigliature con tinte non naturali, rasature o doppi tagli. Il casting in presenza si svolgerà il 9 settembre (10-18) in piazza Madonna delle Nevi a Firenze.