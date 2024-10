Castello Torre a Decima, incontro giunta-proprietari

L’amministrazione comunale di Pontassieve ha ricevuto in Sala delle Eroine Von Lee, chairman di Expand Group, proprietario del Castello di Torre a Decima, in un incontro che ha seguito il sopralluogo relativo al progetto di recupero del Castello, realizzato con gli stessi nuovi proprietari qualche mese fa. Anche in questa occasione sono stati discussi i criteri di riqualificazione e recupero per un intervento che farà tornare fruibile uno degli immobili storici e di maggior pregio del territorio comunale. La base del recupero sarà un intervento di rigenerazione dell’ecosistema agricolo esistente, che interesserà non soltanto il Castello, ma l’intera tenuta .

"Un progetto bello e ambizioso – ha detto il sindaco Carlo Boni – che prevede la rigenerazione degli immobili presenti e dell’intera area dal punto di vista agricolo e ambientale a partire proprio dal Castello. E’ stato importante aver condiviso insieme alla proprietà la necessità di rendere questo elemento, fortemente iconico, non solo un luogo privato, ma anche aperto a iniziative pubbliche". Il Castello di Torre a Decima sorge nel cuore dell’antico feudo dei Conti Guidi, ai piedi del monte di Croce, a Molino del Piano. L’imponente maniero risale al XII-XIII secolo, conserva tutt’oggi l’antica torre e tracce della fortificazione medievale.

Leonardo Bartoletti