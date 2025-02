Castelfiorentino super. Maltinti porta tre punti

Geotermica

2

Castelfiorentino United

3

GEOTERMICA: Bulleri, Bellini, Giannini M., Veli, Gamberucci, Anichini, Giusti, Penco, Folegnani, Di Fiandra, Passalacqua. A disp.: Cavallini, Buselli, Barbafiera, Nencini, Tortorici, Milano, Giannini E., Orsini, Favilli. All.: Brontolone.

CASTELFIORENTINO UNITED: Piliu, Guasti, Sebastiano, Chiti, Mancini, Pisaneschi, Bianchi, Bagnoli, Fontanelli, Leoncini, Pareggi. A disp.: Neri, Maltinti, Petri, Cartocci, Locci, Muho, Cicali, Boye, Zohouli. All.: Bartalucci.

Arbitro: Castrignano di Pontedera.

Reti: 38’ Pareggi; 47’ pt Folegnani; 65’ Veli; 76’ Locci; 80’ Maltinti.

LARDERELLO – Quando più contava il Castelfiorentino United ha tirato fuori l’orgoglio e ha ritrovato quella vittoria che mancava dallo scorso 8 dicembre (1-0 al Neri contro la Ginestra). Sul campo della Geotermica, infatti, i punti valevano doppio visto che i padroni di casa, in piena zona retrocessione, avevano solo tre lunghezze di ritardo dai gialloblu valdelsani. Dopo un solo punto nelle ultime gare, però, i ragazzi di Bartalucci hanno cominciato subito con il piede giusto ed al 38’ sono riusciti a sbloccare il risultato con Edoardo Pareggi, complice una deviazione. Arrivato nel mercato invernale, con trascorsi nelle giovanili di Atalanta e Perugia, l’ex Montevarchi, Foiano e Pontassieve ha messo così a segno il suo primo gol con la maglia del Castelfiorentino United. Nei minuti di recupero del primo tempo, però, Folegnani ristabilisce la parità. Per la squadra di Bartalucci, ad un passo dall’intervallo è un duro colpo. E infatti nella prima parte della ripresa è la Geotermica a farsi preferire, tanto che al 65’ trova anche il gol del sorpasso con Veli. A questo punto, emerge però la voglia di riscatto del Castelfiorentino United, che con un paio di ingressi dalla panchina la ribalta nuovamente. A ristabilire per la seconda volta la parità ci pensa infatti il giovane Locci al 76’, mentre quattro minuti più tardi è Maltinti, anche lui subentrato, a far esultare di gioia il consueto gruppo di tifosi gialloblu che seguono ovunque la propria squadra.