Case popolari, il Comune accelera. Tredici nuovi alloggi in via Pacini

Case popolari, 13 nuovi appartamenti in via Pacini. Il comune di Scandicci è tra le amministrazioni che riceveranno i finanziamenti messi a disposizione dal bando regionale da 29,5 milioni di euro per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il progetto presentato da piazzale della Resistenza prevede la costruzione di 13 nuovi alloggi Erp da parte di Casa Spa, con un costo di 4,5 milioni.

Di questi, 3,5 milioni saranno coperti col finanziamento concesso, mentre la somma eccedente sarà garantita col denaro stanziato dal Comune. Gli alloggi saranno realizzati in via Pacini. Per costruirli, sarà interamente riqualificata un’area dove attualmente sorge un edificio dismesso. Il progetto prevede appartamenti di varia metratura, dal bilocale fino al quadrilocale, al primo piano del nuovo stabile, mentre al piano terra sorgerà un centro diurno. Con un comune in perenne difficoltà per il numero di sfratti pendenti, le case popolari sono ossigeno.

Attualmente sono 19 gli alloggi vuoti da ristrutturare: 10 di proprietà del comune di Scandicci, 9 invece sono di Firenze ma sul territorio scandiccese. In tutto in città ci sono invece 704 case popolari (545 comunali, 159 sono del comune di Firenze).

L’alloggio più grande ha una superficie di 111 mq, quello più piccolo di 29. "Dopo più di 10 anni – ha detto il vicesindaco e assessore con delega al Sociale e alle Politiche per l’abitare, Yuna Kashi Zadeh – il Comune torna a investire sull’edilizia residenziale pubblica. Siamo molto contenti di essere rientrati nel bando con un progetto di rigenerazione urbana in via Pacini che era atteso da anni, e che sarà realizzato con una spesa totale di 4,5 milioni di euro di cui 3,5 milioni erogati dal finanziamento e un milione coperto da risorse interne. Costruiremo 13 nuovi alloggi e di un nuovo centro diurno in città. Mentre il governo falcia le risorse per le politiche abitative Scandicci, nel suo piccolo, cerca di invertire la rotta".

Con la graduatoria in vigore rimangono in lista d’attesa 261 nuclei familiari che, pur avendo diritto, aspettano l’assegnazione di una casa popolare. Di fronte a questi numeri, il bivio davanti al quale si trova da sempre l’amministrazione è quello sulla costruzione di nuove case popolari o sulla scelta dell’housing sociale. Con l’arrivo delle nuove case di via Pacini il comune torna a puntare sul potenziamento del patrimonio abitativo.

Fabrizio Morviducci