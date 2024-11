Case popolari: corsa alle domande

È stata prorogata fino al 5 dicembre la scadenza per presentare domanda per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) sul territorio di Lastra a Signa. La richiesta andrà fatta tramite la compilazione e l’inserimento dei documenti sul portale "Presentazione istanze" sul sito del Comune. Maggiori informazioni e la modulistica sono nella sezione "Altri bandi e avvisi pubblici" sul portale web. Sempre sul fronte socio-abitativo, è aperto fino al 16 dicembre il bando per chiedere di essere inseriti nel Centro sociale per anziani di Lastra a Signa, che permette di vivere nello stesso edificio, con alcuni servizi condivisi, ma con appartamenti autonomi. Anche questo è pubblicato sul sito del Comune, nella sezione "Altri bandi e avvisi pubblici". Per fare richiesta è necessario aver superato i 65 anni, essere residenti a Lastra da almeno cinque anni, essere autosufficienti, non superare i 40mila euro di valore Isee e non essere stati proprietari o comproprietari in misura superiore al 50% di unità immobiliari a uso abitativo nei tre anni precedenti. Info: 055.3270148.