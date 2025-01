Case Erp, ecco i fondi per la manutenzione

E’ di due milioni e 200mila euro l’entrata presunta prevista, per il 2025, dal Comune di Sesto dai canoni di affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio comunale. La stessa cifra sarà impegnata, per quest’anno, per far fronte ai costi di gestione del patrimonio di case ‘popolari’ che saranno liquidati all’ente gestore, ovvero a Casa Spa. Il dato emerge da una determinazione del Settore Affari generali e Sviluppo economico del Comune che chiarisce anche come l’entrata effettiva e la spesa reale saranno poi rendicontate esattamente da Casa Spa per provvedere alle necessarie sistemazioni contabili.

Per il 2025, sempre in via presunta, il Comune ha ipotizzato anche l’ulteriore entrata di un milione e mezzo di euro da trasferimenti regionali per manutenzione straordinaria di alloggi Erp e contributi di altri soggetti per specifici interventi di miglioramento delle abitazioni. Sesto, fra l’altro, vanta un ampio patrimonio legato all’Erp: gli alloggi sono infatti ben 855 il 96% dei quali è assegnato ad un nucleo. Gli ultimi interventi di edificazione sono comunque lontani nel tempo e, a breve termine, non sono previsti lavori per la costruzione di nuove case popolari che, probabilmente, sarebbero necessarie.

S.N.