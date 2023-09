Casa Serena riapre le porte. Rifugio sicuro e accogliente per donne e bambini in difficoltà Taglio del nastro per la riapertura di Casa Serena alla presenza di autorità locali e nazionali. Acisjf Firenze offre da quasi 20 anni accoglienza a donne sole o con minori a carico in stato di estremo bisogno. La casa di via Nazionale 19 ritrova la sua piena funzionalità dopo un anno di lavori.