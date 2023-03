Casa e rifiuti nell’area agricola Denunce per abusi a Segaticcio

Avevano trasformato un’area in abitazione e pertinenze varie. Sono stati scoperti dai carabinieri forestali di Ceppeto, che insieme alla polizia municipale di Campi, ha effettuato una serie di accertamenti denunciando due persone per abusi edilizi e gestione illecita di rifiuti speciali. E’ successo in via Segaticcio snc. Dalle verifiche condotte è emerso che l’area risulta zona a prevalente destinazione agricola (zona E) ai sensi del vigente regolamento urbanistico. Peccato, però, che lì sono stati realizzati otto manufatti utilizzati come deposito di materiali e attrezzature edili e come uffici e civile abitazione. Inoltre sono stati ritrovati 29 buste piene di materiali isolanti, guaine bituminose, e altri imballaggi di varia tipologia e un cumulo di rifiuti da demolizione e costruzione.