Casa di comunità, è caos. Il Pd attacca Tagliaferri. Centrodestra contro tutti

"La realizzazione della Casa di comunità non è più rimandabile": si è espresso così l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini dopo la manifestazione di sabato indetta da Cgil, Cisl e Uil. Per poi aggiungere: "È un progetto che Campi attende da troppi anni". Un progetto su cui sono intervenuti anche Pd e Centrodestra. "Stiamo parlando di un accordo per la realizzazione della Casa di comunità – spiegano dalla segreteria del Pd – che qualcuno aveva pensato e messo nero su bianco anni fa. Ora ciò che ci sta più a cuore è cosa pensa di fare questa maggioranza da oggi a quando la Casa di comunità sarà realtà". Centrodestra e Impegno Vero, invece, puntano il dito contro maggioranza e Pd, che "continuano a scaricarsi addosso le responsabilità: la maggioranza del sindaco Tagliaferri dimenticando che sono loro a governare e, quindi a dover dare delle risposte concrete; il Pd dimentica che fino a due anni amministrava e che per quasi dieci anni ha raccontato favole alle gente".

Pier Francesco Nesti