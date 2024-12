Casa della salute, avanti tutta: "Il 2025 sarà l’anno decisivo". Al suo interno anche la sede Asl

Il 2025 sarà l’anno decisivo per la futura Casa della salute. O Casa della comunità, dove dovrebbe trovare posto anche la sede della Asl campigiana. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, si concluderà l’iter burocratico per poi passare all’appalto dei lavori nell’area già individuata – e ora praticamente ufficiale –, quella della Pubblica assistenza di Campi in via Orly. La conferma arriva dal presidente di Farmapiana, Antonio Iocca, che preferisce soffermarsi su un altro aspetto, quello che riguarda "un importante piano di investimenti per il futuro". È quello deliberato dall’ultima assemblea dei soci di Farmapiana: "Si tratta – spiega – del piano di investimenti più importante nella storia dell’azienda, con tante novità all’orizzonte che si concretizzeranno nel corso del 2025".

La futura realizzazione della Casa della salute, votata all’unanimità da tutti i soci, è uno di questi, "ma ci stiamo confrontando con Azienda sanitaria e Regione – aggiunge – in modo da avere tutto il supporto necessario". Quello del potenziamento delle farmacie comunali resta comunque ai primi posti, così come è da sempre nella mission di Farmapiana: "I prossimi mesi ci vedranno impegnati nella realizzazione di quelle che abbiamo voluto definire come ‘farmacie e servizi’, non farmacie di servizi, c’è una differenza sostanziale. L’obiettivo, infatti, è quello di mettere accanto alle farmacie, in accordo con il Sistema sanitario nazionale, dei veri e propri presidi sanitari, con servizi infermieristici e specialistici, solo per fare un paio di esempi voluti proprio con lo scopo di avvicinare sempre di più le farmacie alla cittadinanza. In una società in cui l’età media si sta alzando sempre di più, l’idea è quella di diventare dei ‘facilitatori’ nella soluzione che di giorno in giorno possono presentarsi ai cittadini in ambito sanitario". Progetti corroborati da numeri positivi: "Il bilancio ha chiuso anche quest’anno con il segno ‘più’. Ma l’aspetto che mi preme sottolineare di più è la crescita degli accessi nelle farmacie, stimata in un 15%, rispetto al 2023". Non solo perché Farmapiana è da sempre attenta a tutto quello che succede nei Comuni in cui opera e alle sue comunità di riferimento: "Lo confermo – dice il presidente – e ribadisco che sarà così anche in futuro. A tal proposito stiamo organizzando una giornata, la data è ancora da decidere, in cui una parte consistente degli incassi delle farmacie sarà devoluta ai familiari delle vittime dell’esplosione al deposito Eni di Calenzano". Oltre cento i dipendenti, tanti collaboratori che Iocca vuole ringraziare insieme a tutto il Cda "per il lavoro svolto e il sostegno che non mi hanno mai fatto mancare, siamo una famiglia, pere riprendere le parole di una nostra dipendente".

"Ma c’è anche un’altra novità – conclude – che voglio evidenziare: abbiamo firmato il contratto integrativo, con la volontà nei prossimi mesi di avviare un’importante campagna di assunzioni, senza dimenticare l’interesse di altri Comuni a entrare a far parte della compagine sociale".