Casa del popolo. Parcheggio chiuso di sera

FIESOLEIl parcheggio della casa del popolo di Fiesole chiude il cancello per gli esterni. A finire sottochiave sono i 35 posti del piazzale sotto il circolo, importante punto di riferimento per abitanti e turisti della zona, dove parcheggiare è un miraggio, soprattutto la sera. "Una decisione necessaria per tutelare chi partecipa alle nostre iniziative. Finora ci siamo affidati al senso civico e al rispetto degli spazi da parte delle persone -piega il Presidente Matteo Materassi, - ma vedendo il nostro parcheggio sempre occupato abbiamo dovuto provvedere alla chiusura, con apertura al mattino e chiusura fra le 20 e le 23". A dettare gli orari sarà l’attività del circolo, attività che da gennaio ha ripreso il via. Dopo il "Political Bar", dedicato ad approfondire l’attualità, il prossimo appuntamento è venerdì 31 con "Sapori in Circolo". L’iniziativa è realizzata da Arci Firenze in collaborazione con Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef XIII, per valorizzare i Circoli come luoghi di aggregazione e cultura e che, dopo l’appuntamento del primo ciclo dedicato alla Siria, porta adesso a Fiesole il Sudamerica. La serata prende il via alle 16 con una masterclass di cucina sudamericana tenuta dalla Chef, a seguire aperitivo sociale e poi il racconto e una mostra fotografica sui progetti di solidarietà internazionale di Arci Firenze in Colombia. A partire da lunedì 3 febbraio, inoltre, la Casa del Popolo riaprirà anche per pranzo con "SpaccaOva. Pasta fresca popolare". D.G.