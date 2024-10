Casa, contributo affitto 2024. Via al bando e 3,5 milioni stanziati. Paulesu: "Una risposta sull’abitare"

Tre milioni e mezzo di euro per il sostegno all’affitto di chi è in difficoltà. Aumentano le risorse messe in campo dall’amministrazione con questo obiettivo, con un investimento di mezzo milione in più rispetto all’anno passato. È online da ieri l’avviso pubblico per richiedere il contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2024.

"Questa misura viene incontro a chi non riesce a far fronte alle spese per l’affitto, è un tassello importante del complesso di azioni che vogliamo mettere in campo sulla casa che per noi è una priorità assoluta del mandato – sottolinea l’assessore alla Casa Nicola Paulesu -. Abbiamo deciso di fare uno sforzo ulteriore aumentando le risorse, a fronte di un Governo che invece ha azzerato questo strumento. Continuiamo a tenere alta l’attenzione sul tema dell’abitare". Possono essere accolte le domande di cittadini riferite all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica per l’anno 2024 con ISEE inferiore o uguale a € 16.500.