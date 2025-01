Casa: a Firenze il bonus Imu per passare agli affitti lunghi è un flop. Solo una richiesta nel 2024 in area Unesco

Firenze, 13 gennaio 2025 – Per ora, un pessimo risultato. La misura del ristoro sull'Imu pensata dal Comune di Firenze per incentivare i proprietari di appartamenti in area Unesco a lasciare gli affitti brevi a vantaggio di quelli lunghi ha fatto flop. Lo scorso anno, solo un proprietario ha fatto richiesta in tal senso.

Come ha appunto sottolineato la sindaca Sara Funaro, intervenendo a Palazzo Vecchio per presentare il bilancio 2025, "nel 2024 solo un proprietario è passato da affitto breve a lungo". Insomma, "le risposte non sono state positive".

Dopo l’apertura dell’avviso a dicembre, valido fino alla fine dell’anno, un unico caso registrato è veramente poco. E dimostra quanto il mercato degli affitti turistici a Firenze, in particolare nelle zone Unesco, continui a essere dominante.

Nonostante i risultati ben poco incoraggianti, la sindaca ha confermato che la misura resterà in vigore, sottolineando l’importanza di "tutte le forme che incentivano il sostegno alla residenza" e facendo appello alla necessità di sfruttare ogni leva possibile per affrontare la problematica abitativa. Funaro ha ribadito che il Comune è pronto a proseguire il suo lavoro di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari e, in particolare, ha evidenziato come il contributo affitto messo a disposizione di chi stipula contratti di affitto non brevi garantisca una protezione anche per i proprietari, che spesso temono di trovarsi con inquilini morosi. "Chi prende questo contributo deve avere un contratto in regola e pagare regolarmente", ha spiegato, aggiungendo che questa misura potrebbe essere un incentivo utile per favorire il passaggio a contratti di locazione a lungo termine.