Cartonificio fiorentino: Ultimatum dei sindacati a Sesto, aspettando l'incontro

Ultimatum in piena regola lanciato dai sindacati, a livello nazionale, al gruppo Pro Gest proprietario anche del Cartonificio Fiorentino: se entro il 30 settembre non sarà accordato l’incontro richiesto da mesi, le forze sindacali si vedranno costrette "ad intraprendere tutte le iniziative sindacali di gruppo che riterranno opportune". Parole messe nero su bianco in una lettera firmata da rappresentanti delle segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Chimici Carta e Stampa e inoltrata ai vertici di Pro Gest per chiedere un "incontro urgente in merito alla situazione produttiva e debitoria del gruppo Pro Gest, che sempre più genera forti preoccupazioni tra le maestranze, viste anche le ricorrenti voci che parlano di vendite parziali o totali e dismissioni".

Preoccupazioni che agitano anche i lavoratori sestesi, interessati dalla possibile (ma mai confermata ufficialmente) vendita. La richiesta che arriva da Sesto, dunque, è quella di "chiarezza e verità" sul futuro del gruppo e del Cartonificio: dopo l’accordo firmato nel giugno 2022, fino a fine 2024 non ci potrà essere infatti il prospettato e contestato trasferimento a Altopascio dei lavoratori sestesi ma, a questo punto, ogni scenario diventa possibile.

S.N.