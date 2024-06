Cartellone estivo a S. Salvi. Omaggio a Franco Basaglia

Inizia a San Salvi il 26° cartellone estivo, iniziato con la prima Estate fiorentina voluta da Sergio Staino. L’edizione è largamente dedicata al Festival intitolato Franco Basaglia 100, realizzato dai Chille - con i contributi anche di Ministero Cultura, Regione Toscana e Fondazione Cr Firenze - in occasione del centenario della nascita dello psichiatra veneziano cui si deve grazie alla legge 180 il definitivo superamento dei manicomi in Italia.

Il programma parte giovedì con il Teatro della Cooperativa di Milano presenta "Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute" di Marco Paolini, con la regia di Renato Sarti, anche in scena con Barbara Apuzzo, attrice affetta da artrogriposi (nella foto). Sabato si prosegue con il Teatro Stabile di Trieste e "La vera storia di un’impensabile Liberazione", uno spettacolo di e con Massimo Cirri, giornalista di Caterpillar - e Peppe Dell’Acqua, già collaboratore di Basaglia e suo successore alla guida del DSM di Trieste. La regia è firmata da Erika Rossi. Lo spettacolo racconta gli anni memorabili in cui la malattia mentale fu messa progressivamente "tra parentesi" e i pazienti psichiatrici, da internati senza più un nome e una dignità, tornarono a essere cittadini, persone, individui da curare e non da segregare.

Da martedì 18 a giovedì 20 giugno il Laboratorio dei Chille de la balanza, diretto da Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza con la collaborazione di Rosario Terrone, mette in scena “Kafka”, spettacolo itinerante dedicato allo scrittore praghese di cui quest’anno si festeggia il centenario della morte il 3 giugno 1924. Il Festival, che si conclude il 15 agosto con la presentazione del docu-film sull’intero percorso a cura di Marco Triarico, prevede oltre 30 tra spettacoli, eventi, presentazioni di libri, proiezioni di film, con la presenza dei massimi esperti in materia, per quello che è il più importante Festival italiano in occasione del centenario basagliano. Le iniziative iniziano alle 21.30 salvo diversa indicazione, ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria: tel/whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected]. Alcuni incontri si svolgeranno alle Biblioteche Luzi, Canova e Chiarugi San Salvi. Il programma su www.chille.it.

Olga Mugnaini