Cartelli stradali Super restyling entro fine anno

Addio cartelli stradali illeggibili o manomessi con graffiti e adesivi. Entro fine anno la segnaletica verticale delle strade comunali sarà rinnovata. Lo ha anticipato il sindaco Anna Ravoni al Consiglio comunale.

A sollevare la questione è stato Fabrizio Baroncini in una interrogazione che chiedeva all’amministrazione più attenzione, specie per i centri abitati ."A Pian di San Bartolo – segnala il consigliere di Fiesole Europa – il cartello di inizio paese è illeggibile e quindi non è capace di assolvere alla sua funzione di avvisare e invitare gli automobilisti a tenere una velocità adeguata". "La cartellonistica è importare per la sicurezza e per il turismo. Per questo- ha risposto il sindaco- nel corso dell’anno abbiamo fatto una ricognizione e individuate le risorse per porre in opere una nuova segnaletica verticale".

L’intervento interesserà l’intero territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. La ricognizione effettuata nel corso dell’anno ha infatti evidenziato criticità non solo legate alla vetustità dei cartelli. A renderli illeggibili infatti oltre al tempo e le intemperie ci ha pensato anche l’uomo. Pure a Fiesole e dintorni non è difficile imbattersi in cartelli imbrattati con adesivi, scritte e graffiti.

Gesti abusivi e vandalici che, ben lontani dai cartelli di Clet Abraham, minano la sicurezza, perché queste persone non si rendono conto che attaccare un adesivo o più adesivi si rischia di coprire il cartello e di renderlo incomprensibile.

