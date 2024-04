Giani firma la Carta della formazione sulla sicurezza sul lavoro

Firenze, 29 aprile 2024 - Il presidente della Regione Eugenio Giani ha voluto essere il primo firmatario della Carta fondamentale della formazione sulla sicurezza sul lavoro di Bagno a Ripoli (Fi). I Il documento è stato presentato ufficialmente nel corso di un’iniziativa pubblica nel palazzo comunale ripolese ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro. Presente Matteo Micheli, cittadino ripolese e ideatore del progetto, tecnico della prevenzione alla Asl Toscana Centro, insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per l’impegno in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro. Con Giani, hanno firmato il sindaco di Bagno a Ripoli e i circa 50 costituenti che da febbraio scorso hanno lavorato alla stesura. “Sono orgoglioso che questo percorso parta dalla Toscana – ha detto Giani -: la Carta di Bagno a Ripoli è il frutto di uno straordinario gioco di squadra. Non è solo un documento formale, ma incarna l’impegno concreto di tutti a proteggere i diritti e il benessere dei lavoratori, è un impegno sostanziale che viene preso nei confronti di ogni lavoratore. La sicurezza sul lavoro non è solo una questione di rispetto delle leggi e delle normative, ma richiede un’opera costante da parte di tutti. Il presidente ha concluso ricordando che il lavoro dignitoso e sicuro è una delle pietre angolari su cui costruire un futuro più equo e sostenibile”. Quarantanove gli articoli della Carta suddivisi in 5 capitoli (principi fondamentali, soggetti, progettazione didattica, erogazione didattica, verifiche). Definisce i principi fondamentali per la formazione in tema di sicurezza, igiene e salute sul lavoro, affinché sia vera, etica, responsabile e sostenibile; stabilisce la centralità della progettazione didattica, dei criteri per valutarne l'efficacia e della diffusione della cultura della prevenzione. Del gruppo “costituente” - composto da esperti di sicurezza sui luoghi di lavoro, sindacato e categorie professionali, istituzioni e imprenditori - anche Antonio Boccuzzi, già parlamentare per due legislature, unico sopravvissuto del disastro della Thyssenkrupp del dicembre 2007, che costò la vita a sette operai. A lui, in collegamento da Torino, il compito di leggere l'introduzione della Carta, prima della firma del documento. Dal 1° Maggio la Carta potrà essere consultata e reperita online, a disposizione di tutti, sul sito http://cartafondamentaleformazione.it