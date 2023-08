Carta elettronica a Reggello: l'appuntamento si prende online

L’appuntamento per il rinnovo della carta identità elettronica può essere prenotato direttamente da casa, collegandosi al sito istituzionale del Comune. Il servizio, dedicato ai residenti, permette di accedere al sistema di prenotazione online, scegliere ora e data e completare il percorso con i dati richiesti per poi presentarsi personalmente all’appuntamento. La carta d’identità elettronica può essere chiesta da 180 giorni prima della scadenza della proprio documento o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.