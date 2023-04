Carrozziere truffato da un finto medico "Mi hanno rubato quasi tutto lo stipendio"

La telefonata di un potenziale cliente si è trasformata in un truffa, l’ennesima. Questa volta è il turno di Francesco Tei, 75 enne, proprietario della carrozzeria Futura, alle porte del centro di Firenze. Una tecnica, purtroppo, ormai conosciuta. La chiamata da parte di qualcuno che impersonifica un mestiere ‘prestigioso’ che finisce in una truffa bella e buona. "Un mese fa ho ricevuto una telefonata, da parte di un signore che si è spacciato per un medico di Careggi - racconta Francesco - mi disse che aveva avuto un incidente a Roma e che la sua macchina sarebbe stata portata alla mia carrozzeria, dato che siamo convenzionati con un’assicurazione italiana importante, con il carroattrezzi".

Fin qui niente di strano. Se non quando il misterioso medico ha chiesto a Francesco di anticipare i soldi del trasferimento dell’auto "700 euro di carroattrezzi, ma ero tranquillo, la ditta di trasporti aveva un iban regolare e un nome, ‘autotrasporti Gaetano Spagnoli’, mi sono fidato e ho fatto un bonifico" aggiunge.

Non si è trattato soltanto di un’auto. Due ore dopo il fantomatico medico richiama. "Mi chiede altri 600 euro per la macchina di suo padre, che era stata coinvolta nell’incidente - racconta - non ho avuto il minimo dubbio che qualcuno mi stesse ingannando". Se non fosse che le due auto non sono mai arrivate alla carrozzeria e dopo qualche giorno Francesco richiama la ditta Spagnoli, ma senza alcuna risposta. Il telefono risultava irraggiugibile. "Mi sono accorto solo dopo aver fatto i due bonifici che la voce del finto medico e dell’autotrasportatore era la stessa - confessa - si sono approfittati della mia buona fede". Un gesto che a Francesco capita di fare frequentemente, anticipare soldi o lavori per i clienti. Un ennesimo raggiro a discapito di un anziano, approfittandosi della sua onestà, tanto da avergli truffato un totale di 1300 euro.

"Mi sono sentito sciocco ad aver creduto a questa fregatura, ma stavo lavorando, non ho riflettuto a lungo - racconta - mi hanno rubato quasi tutto il mio stipendio". Francesco ha contattato l’avvocato, che ha denunciato l’accaduto, anche se per il momento non ci sono sviluppi sulla vicenda. Il truffatore è svanito nel nulla, senza lasciare traccia.

L.C.