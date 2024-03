Carraia punta sulle zone 30. Obiettivo: massima sicurezza

Carraia diventa zona 30. Sono infatti al via i lavori di manutenzione stradale al termine dei quali scatterà il limite di velocità. I provvedimenti, in particolare, riguardano la zona di via Grandi e via Santi. Nelle strade, dove sono in via di conclusione gli interventi su alcuni tratti di marciapiedi per eliminare alcune barriere architettoniche, sarà eseguita entro aprile la manutenzione della sede stradale con asfaltatura e nuova segnaletica orizzontale. Per gli interventi sono impegnati 150mila euro. Con l’occasione sarà anche modificata la viabilità: così il tratto di via Grandi, da via Santi alla rotatoria per il ponte, sarà a senso unico in direzione nord, via Santi sarà invece a senso unico verso sud. In via Grandi sarà adeguata anche la fermata dell’autobus eliminando le barriere architettoniche e saranno segnati i posti auto per la sosta. Con la realizzazione dei dossi per gli attraversamenti pedonali e la posa della segnaletica scatterà la zona 30: "L’introduzione delle zone 30 ha come obiettivo quello di incoraggiare e rendere più sicura la mobilità ciclabile e pedonale – spiega l’assessore alla Mobilità Alberto Giusti – soprattutto vicino a scuole e giardini, come in questo caso. Dopo gli interventi che hanno riqualificato la zona di via Bellini e via Toscanini, con questo investimento renderemo più sicura e accessibile anche la zona dall’altro lato della Marina".

S.N.