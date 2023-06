Carraia in festa al campo sportivo

Un mese filato di appuntamenti per "Carraia in festa", festival estivo con gastronomia e animazione in programma, dal 30 giugno al 30 luglio, nell’area feste dietro il campo sportivo di Carraia. La manifestazione nasce dalla collaborazione delle associazioni locali, per autofinanziarsi e offrire un’occasione di socialità e ristoro, ma in un nuovo formato: il Circolo Arci di Carraia si occuperà del ristorante-pizzeria "Fresco d’estate", la Polisportiva Carraia del ristorante di pesce "Il pesciolino", AlbaCarraia gestirà aperitivi, bar e birreria, la Misericordia dei suoi dolci, Sale in Zucca della libreria e Caritas della pesca di beneficenza. Una parte del ricavato sarà devoluto alle comunità colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. La novità sarà rappresentata dal cinema analogico all’aperto, il mercoledì. Tra gli incontri in calendario quello con Marco Vichi, la serata con l’amministrazione comunale e i due approfondimenti pomeridiani organizzati da Spi Cgil Calenzano.