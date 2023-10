Caro affitti, convegno a Firenze dal 7 al 10 novembre

Firenze, 11 ottobre 2023 - A Firenze arriva, dal 7 al 10 novembre, 'Urbanpromo', la rassegna organizzata da Inu e Urbit sui grandi temi dell'urbanistica contemporanea. Si parlerà del caro affitti e del rischio di desertificazione delle città. "Una dinamica - commentano Alessandra Oppio e Marta Bottero - rispettivamente in Urbanpromo come presidente Siev e direttrice della rivista "Valori e valutazioni" - che richiede un intervento irrimandabile e congiunto da parte del governo, delle università, degli operatori immobiliari. Ci troviamo di fronte ad una forte esigenza abitativa che resta inevasa, ancor più grave se si pensa che il diritto all'abitare è una componente essenziale del diritto allo studio". Nell'attesa, le città universitarie sono chiamate a ripensare modelli che rischiano di farle affondare: "Nel lungo periodo, la rinuncia a spostarsi dettata da impossibilità economiche e la crisi demografica globale possono produrre una desertificazione dei nostri centri. Una strada per arginare il problema, nel breve periodo, può essere quella del recupero funzionale di edifici sfitti o dismessi, da proporre a prezzo calmierato".