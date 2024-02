Carnevale di Pace. Gli appuntamenti da non perdere all’Isolotto e a Novoli

Unire le comunità e trasformare il carnevale in un messaggio di pace e di inclusione. Anche quest’anno i quartieri 4 e 5 di Firenze si uniscono in occasione del Carnevale di Pace. Si comincia domani con la nona edizione del Carnevale di Pace di San Donato, col corteo con musiche e balli da tutto il mondo che partirà alle 14,30 dal parco di San Donato (lato via di Novoli) per proseguire tra le strade del nuovo quartiere e, poi, dalle 16, approdare nella vicina piazza del centro commerciale, dove si alterneranno le spumeggianti esibizioni delle varie comunità. L’evento è organizzato dall’associazione Piazza San Donato insieme ad Immobiliare Novoli ed a Garden Eventi. Domenica 11 si replica all’Isolotto (in caso di maltempo l’evento si terrà il 18) col corteo che alle 14,30 si muoverà da piazza dell’Isolotto per concludersi a Villa Vogel, tra danze, giochi e show.