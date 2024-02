Carnevale dei bimbi. Grande attesa

Tutto pronto per il carnevale dei Bambini a Scandicci previsto per domenica. Lo organizza l’Associazione San Zanobi, in collaborazione con Misericordia, Croce Rossa, Humanitas e La Racchetta. Appuntamento dunque in piazza della Resistenza dalle 14 alle 18, con la sfilata delle maschere fino a piazza della Repubblica, ritorno e animazione (di nuovo in piazza della Resistenza) con Marcello Bianchi e Alessandro Masti. Previsti anche stand gastronomici e per la vendita di coriandoli e stelle filanti: il ricavato andrà alle associazioni del territorio per l’acquisto del materiale necessario agli vari eventi.