Carnevale dei bambini. Maschere e animazioni per i più piccolini

Scandicci, arriva il carnevale dei bambini nel centro città. Il cartellone della giornata, domenica prossima dalle 14, è stato presentato ieri mattina.

L’evento è organizzato dall’assocaizione San Zanobi in collaborazione con Misericordia di Scandicci, Croce Rossa Italiana sezione Scandicci, P.A. Humanitas Scandicci, La Racchetta. Appuntamento in piazza Resistenza, dove dalle due del pomeriggio fino alle sei di sera, ci sarà la sfilata delle maschere fino a piazza della Repubblica e ritorno.

L’animazione è curata da Marcello Bianchi e Alessandro Masti. In Piazza della Resistenza stand gastronomico, stand con vendita di coriandoli e stelle filanti con ricavato devoluto alle associazioni del territorio per l’acquisto del materiale utilizzato per i vari eventi. Nel pomeriggio, sempre in piazza della Resistenza, balli di gruppo con la scuola di danza di Scandicci Danza Lab e con i ragazzi del Circo En Piste e trucca bimbi ed ospedale dei pupazzi a cura della CRI. Le associazioni che organizzano hanno rivolto un ringraziamento a tutti i collaboratori e sostenitori dell’evento In caso di maltempo la festa sarà annullata.