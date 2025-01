Addio a Carlo Tosetti, mito del rugby fiorentino

Firenze, 28 gennaio 2025 – Il rugby fiorentino perde un altro dei grandi veterani e saluta Carlo Tosetti.

Nato nel 1929, Carlo è stato uno degli interpreti del rugby fiorentino nel secondo dopoguerra, vestendo con orgoglio la maglia del Cus Firenze dal 1949 al 1955 nel ruolo di ala. Proveniva dal pugilato e ha fatto parte di un gruppo leggendario di atleti allenato da Sgorbati che includeva nomi come Lippi, Filippi, Ardans e il mediano di mischia Giannardi con cui rivaleggiava come miglior realizzatore di mete.

"L’Unione Rugby Firenze, insieme a Firenze 1931 e Florentia Rugby si stringono con affetto ai familiari di Carlo e in particolare al figlio Dario che ha condiviso con il padre la passione per il rugby”m si legge in una nota.

Per un ultimo saluto a Tosetti le esequie si svolgeranno mercoledì 29 gennaio nella chiesa di San Francesco in piazza Savonarola a Firenze.