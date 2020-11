Firenze, 13 novembre 2020 - "Carlo Conti è a casa, sta meglio, sta andando verso la guarigione. Ce la siamo vista brutta. Chi vuole bene a Carlo, ma in generale tutte le persone, si è preoccupato". Lo ha detto ai microfoni di Radio Toscana Giorgio Panariello parlando del noto conduttore tv Carlo Conti, contagiato dal Coronavirus e ricoverato per alcuni giorni in un ospedale fiorentino.

"Ora c'è Gianfranco Monti che anche lui sta soffrendo come una bestia - ha aggiunto Panariello-. Lo dico io ma anche Carlo Conti che c'è passato: questa è una cosa brutta, noiosa, pallosa, anche nei casi quando non è estremamente pericolosa, è comunque una scocciatura, quindi occhio. Mantenete la distanza, usate la mascherina, pulitevi bene le mani. Sembra inutile ma è come quando si diceva di non abbandonare gli animali, a forza di dirlo ne abbandonano meno, o mettete la cintura, a forza di dirlo anche io me la metto".