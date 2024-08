Caritas, la solidarietà non va in vacanza

Dalle mense alle case famiglia: la solidarietà non va in vacanza. "L’estate è un momento ancora più delicato per chi è in situazioni di difficoltà, perché molte attività e persone che costituiscono un punto di riferimento vanno in ferie ed è maggiore quindi il rischio di solitudine. Per questo la nostra presenza è ancora più importante" commenta Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

Le mense Caritas servono mediamente 370 pasti quotidiani (il 4,5% degli ospiti sono over 75, uno ha 90 anni): quella di via Baracca apre le porte ogni giorno dalle 11,15 alle 13,15, accogliendo in media 190 persone a pasto, mentre le otto mense di quartiere danno da mangiare complessivamente a 180 persone al giorno. Il servizio docce, invece, è utilizzato da circa 45 persone alla settimana. Nelle varie strutture di accoglienza sono ospitate 645 persone, di cui 346 richiedenti asilo e profughi (il 19,7% minorenni). Ben 175 persone (di cui il 26% minori) sono accolte nelle case famiglie e nelle case di accoglienza, mentre 75 sono seguite dallo sportello giustizia. Grazie al progetto ’Housing net’, invece, 24 persone hanno trovato casa in affitto in appartamenti messi a disposizione dai fiorentini. Inoltre, ai bimbi che non hanno mai vissuto sane esperienze di crescita e di svago, la Fondazione dà la possibilità di partecipare a laboratori creativi, serate al teatro, sport, giornate in piscina e avventure in campeggio grazie al progetto ’L’estate dei Sogni’.