Carenza di vigili del fuoco a Firenze: 73 unità mancanti, allarme della FP Cgil

di Manuela PlastinaFIRENZEL’estate sarà più a rischio a causa della carenza di vigili del fuoco: ne mancano solo a Firenze ben 73. In Toscana c’è una carenza di 300 persone, senza contare le assenze nei ruoli amministrativi. Se si allarga a tutta Italia, siamo sotto 10 mila unità rispetto al pieno organico previsto dagli standard europei.

La FP Cgil lancia l’allarme: "Con l’arrivo del caldo, aumenteranno anche le richieste di interventi. Dovremo affrontarli con numeri che ci mettono davvero in difficoltà" dice il coordinatore sindacale Giancarlo Gori. Meno vigili significa anche meno qualifiche fondamentali "come quella degli autisti dei mezzi di soccorso: non sarà sempre possibile far uscire alcuni mezzi specifici, costringendo i vigili del fuoco a lavorare con veicoli non perfettamente idonei". Il rischio è di dover chiamare supporto di mezzi da sedi più lontane che li abbiano disponibili, con relativo allungamento dei tempi del soccorso.

"Ancora una volta i vigili del fuoco non si tireranno mai indietro nel fronteggiare un soccorso di qualunque tipo – dice Gori a nome dei colleghi -, ma non è più possibile continuare a mettere a rischio la salute e la vita di chi fa questo mestiere".

Al governo chiedono "meno plausi e meno pacche sulle spalle, ma la possibilità di poter lavorare in modo dignitoso anche dal punto di vista economico".

Firenze è la sede con maggiore carenza di personale: manca più del 20% delle risorse umane necessarie a garantire il servizio.

Ma anche le province vicine soffrono: a Siena manca il 19% dei vigili, ma i buchi di organico ci sono ovunque. "Questo costringe il personale a lavorare con continui rientri a straordinario per garantire un minimo dispositivo di soccorso finché ci sarà la garanzia delle risorse economiche" dice ancora la FP Cgil.

I numeri sono stati forniti dalla stessa direzione generale per le risorse umane in un documento consegnato ai sindacati pochi giorni fa, in vista dell’incontro col Governo sulle future assunzioni.