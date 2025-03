Career Tour con Unicoop. Iscrizioni ancora aperte

Unicoop Firenze, la grande catena cooperativa di supermercati e megastore, seleziona allievi capi reparto da inserire in un percorso di formazione e assunzione all’interno dei punti vendita, piccoli e grandi, diffusi su tutto il territorio fiorentino, metropolitano e regionale. L’azienda ha organizzato un career tour itinerante che toccherà varie città in Toscana. Per partecipare bisogna presentare la propria candidatura sul sito dell’azienda. I candidati, a seguito di un primo contatto telefonico, saranno invitati a partecipare ad una delle giornate di selezione durante le varie tappe del career tour che si svolgeranno fino ad aprile, e successivamente a un colloquio di gruppo per coloro che risulteranno idonei alla mansione dopo il primo passaggio in azienda.