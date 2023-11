Carducci, attimi di paura. Ringhiera frana su bimbo

di Pietro Mecarozzi

Brutto spavento all’asilo Giosuè Carducci di viale Ugo Bassi, nella zona di Campo di Marte. Ieri mattina un bambino di cinque anni che stava per entrare in classe è stato lievemente ferito dal distaccamento di un pezzo di ringhiera di ferro. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe appoggiato alla ringhiera del cancello che perimetra il plesso scolastico, e tirandola verso di sé una piccola porzione si è staccata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i responsabili del Comune di Firenze. Mentre il bambino è stato portato dal 118 in codice di urgenza giallo all’ospedale pediatrico Meyer dove è stato curato per le ferite, alla testa e al corpo, e dal quale nel primo pomeriggio è stato dimesso.

"Sono state sempre in contatto con i genitori del bambino – spiega la preside della scuola, Laura Guido –, e abbiamo subito provveduto a segnalare la vicenda agli uffici comunali competenti". Sul luogo sono intervenuti anche i tecnici della Direzione ambiente, che compiuti i rilievi e sentite le testimonianze, hanno precisato che "la parte di ringhiera staccatasi non presentava segni evidenti di deterioramento". Per sicurezza tutta la ringhiera che delimita la scuola è stata ricontrollata dai vigili del fuoco che non hanno riscontrato criticità e da un fabbro che ha risaldato le parti che si erano staccate a seguito dell’evento. "La Direzione ambiente è in contatto con la scuola e con la famiglia del bambino, con cui ho parlato anche io augurandogli una pronta guarigione", ha invece commentato l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio.

Passata la paura, è stato poi il momento delle polemiche. "Dobbiamo stare in ansia per i nostri figli che vanno a scuola? Chissà se in altri plessi le inferriate e le recinzioni sono sicure", ha tuonato il consigliere comunale di Fdi, Alessandro Draghi. Che ha poi aggiunto: "Farò un’interrogazione d’urgenza all’assessore Giorgio e Funaro per sapere se era stata controllata la recinzione che ha oramai decine di anni". Stessi toni quelli usati dai Cinque stelle: "I nostri bambini non possono correre rischi per una non funzionale manutenzione programmatica dei plessi scolastici. Fino a quanto si devono sopportare incidenti di questo tipo?", ha dichiarato Roberto De Blasi, capogruppo M5s in Consiglio comunale.