Carabinieri: Cuneo al comando, Cannarile a Firenze

Nuovo comandante alla Compagnia carabinieri di Scandicci. Da ieri è entrato in servizio il capitano Riccardo Cuneo, 32enne originario di Roma. L’ufficiale ha intrapreso la carriera militare a 20 anni, iniziando il percorso formativo nel 2012 all’Accademia Militare di Modena prima e alla Scuola Ufficiali di Roma poi dove nel 2022 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Prima di arrivare a Scandicci è stato comandante del Nucleo operativo e radiomobile a Riva del Garda. Cuneo subentra al comando al tenente colonnello Gianfranco Cannarile, che da ieri è alla guida dei Servizi magistratura del Comando provinciale dell’Arma in borgo Ognissanti a Firenze. Per Cannarile si tratta di un ulteriore step nella propria carriera nella quale ha rivestito vari ruoli. Dopo essere entrato nell’Arma, prima da carabiniere e poi da sottufficiale, con incarichi territoriali e la partecipazione a missione di pace in Sarajevo, ha iniziato il percorso da ufficiale con l’incarico di istruttore alla Scuola marescialli e brigadieri di Velletri. Il suo percorso si è sviluppato in ambiti investigativi prima al Nucleo operativo e radiomobile di Montecatini, e poi al Reparto tutela ambiente di Roma, prima di tornare in Toscana.