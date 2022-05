Cappuccetto Rozzo Risate con Canini

Ancora Jonathan Canini (foto) a Volterra. Mercoledì l’attore e comico toscano salirà di nuovo sul palco del Teatro Persio Flacco con "Cappuccetto Rozzo". Pisano il cacciatore, lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna: lo spettacolo rivisita la favola, trascinando in Toscana i suoi protagonisti. Alla storiasi sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un botta e risposta che rivela il talento dell’artista di Santa Maria a Monte, indiscusso erede della tradizione comica toscana, di programmi tv come Vernice Fresca e Aria Fresca, di mattatori quali Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini. Sul palco anche il comico Riccardo Di Marzo.