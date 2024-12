Capolinea del bus. Tutte le variazioni

Da ieri la linea 7 non fa più capolinea alla stazione SMN ma in via XX Settembre. Quindi, con l’entrata in vigore della nuova linea T2 il capolinea sarà in Piazza della Libertà. "Questa Amministrazione, seppur condividendo l’idea di città moderna e sostenibile e integrata dell’area metropolitana fiorentina,apprende la notizia con un certo rammarico, per la mancanza di condivisione circa l’anticipo dei tempi di attuazione, che non ci consentono quel percorso di informazione verso i nostri cittadini, che avremmo voluto- spiega l’assessore Andrea Cammelli- Di fronte a questo, il merito della vicenda (compreso il miglioramento al servizio che dovrebbe derivarne) rischia di passare in secondo piano, al cospetto di un metodo sul quale possiamo solo esprimere un fortissimo rammarico".