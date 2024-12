Capodanno in piazza senza big ’Botti’ rimandati all’estate

Notte di Capodanno senza botti (musicali)? Se non ci saranno sorprese dell’ultim’ora, a Firenze la notte di San Silvestro sarà all’insegna della musica diffusa ma senza big. Per quelli bisognerà attendere l’arrivo dell’estate.

Al momento è aperto l’avviso del Comune per la selezione delle proposte progettuali per la notte di Capodanno: come l’anno passato tornano eventi diffusi nelle varie piazze cittadine. In particolare sono previsti cori gospel in piazza San Giovanni, musica jazz in piazza Santissima Annunziata, orchestra dal vivo con attività danzanti in piazza Santa Croce e in Oltrarno, in via Palazzuolo e via Maso Finiguerra marching band itineranti con stazionamento in piazza del Carmine per il countdown di mezzanotte. "Con questo avviso pubblico selezioniamo le migliori proposte culturali per un Capodanno tutto da vivere scegliendo anche tra varie proposte musicali per dare a tutti la possibilità di godere degli spettacoli e degli eventi gratuiti" le parole dell’assessore alla Cultura, Giovanni Bettarini. E in piazza della Signoria? Secondo i piani di Palazzo Vecchio ci sarà uno spettacolo di intrattenimento multidisciplinare dal vivo. L’organizzazione però non rientra nel pacchetto delle altre piazze per cui c’è uno stanziamento di 170mila euro. "Piazza Signoria sarà il cuore pulsante. Un big? Vedremo" dichiara Bettarini.

Ma a meno di un mese dalla lunga notte trovare un artista del calibro di Marco Mengoni, Ermal Meta, Morgan, Raphael Gualazzi, Francesco Renga e Baby K – tanto per citare gli ultimi protagonisti dei concertoni di Capodanno al Piazzale Michelangelo, scomparsi dopo il Covid – non sarà facile, un po’ per i tempi stretti, un po’ per il cachet che in queste occasioni lievita fortemente. L’anno scorso sull’Arengario si esibì Diodato, incantando la folla con una selezione dei suoi brani più noti.

Aspettando la musica di Capodanno, si possono già fare progetti (e in alcuni casi acquistare i biglietti) per i grandi concerti dell’estate. Diodato, per esempio, sarà di nuovo live a Firenze, ospite del festival Musart venerdì 18 luglio al Parco Mediceo di Pratolino. La rassegna porterà anche i Gatti Mézzi: dopo sette anni di stop, Francesco Bottai e Tommaso Novi torneranno sul palco un’ultima volta in occasione dei vent’anni dalla fondazione del progetto. In estate, poi ci saranno il Kom Vasco Rossi (il 5 e 6 giugno), la storica band americana simbolo del punk rock mondiale ovvero i Green Day (il 15 giugno) e i Guns n’ Roses (nella foto) del carismatico Axl Rose (il 12 giugno). La tappa fiorentina della band ’Pistole e rose’, inserita nel cartellone del Firenze Rocks 2025, sarà l’unica data italiana del loro tour europeo. Ovviamente tutti questi concertoni estivi si terranno alla Visarno Arena vista l’impossibilità di utilizzare lo stadio Artemio Franchi, interessato dai lavori di ristrutturazione.

Barbara Berti