Capodanno, il concerto dei record. Lo show in piazza da 100mila euro

Centomila euro per la festa di capodanno. La giunta comunale ha approvato la delibera che dà il via alla selezione per i soggetti che organizzeranno il concertone gratuito per la notte del 31 dicembre. Le condizioni sono che l’evento si svolga ovviamente in piazza della Resistenza e sia a ingresso libero, che sia un concerto che preveda l’esibizione ‘di uno o più artisti’ di fama ‘almeno’ nazionale, l’appuntamento dovrebbe cominciare intorno alle 22 per terminare alle 2 di notte con brindisi di mezzanotte insieme alle autorità locali.

Per tutto questo sono stati stanziati 100mila euro, 20mila dei quali prelevati dal fondo di riserva. Si tratta della somma più alta stanziata per una festa di capodanno da quando c’è piazza Resistenza. Lo scorso anno Fallani aveva preventivato 78mila per il suo ultimo veglione da sindaco, mentre negli anni precedenti (da prima del covid) era 48.800 la somma messa a preventivo come si legge nelle delibere della giunta. Per la festa l’amministrazione concederà anche parte dell’auditorium (servizi igienici compresi) come backstage per gli artisti, lo spazio in prossimità di piazzale della resistenza (quello lungo via Pantin) per due punti vendita per panini e bevande ovviamente in regola con le normative di riferimento, il supporto per la comunicazione istituzionale, gli allacci energetici. A questo punto non resta che aspettare le domande che arriveranno, visto che la dirigente del settore ‘servizi alla persona’ ha già pubblicato il bando che indica il 21 novembre prossimo come termine ultimo per presentare le domande.

Nell’atto si circoscrive la partecipazione ai soli enti del terzo settore, associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a finalità mutualistiche, associazioni di promozione sociale, di volontariato e imprese sociali che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero. Fuori dai giochi quindi gli operatori commerciali, e i grandi organizzatori di eventi. Domanda da inviare via pec, c’è invece una mail ([email protected]) per prendere contatti o per chiedere sopralluoghi. Lo scorso anno il capodanno vide la partecipazione di Ginevra di Marco (che fu la prima e esibirsi nella nuova area comunale già nel 2004/2004), della Bandabardò e di Piero Pelù.

Fabrizio Morviducci