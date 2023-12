Caos treni. Le proposte dell’opposizione

VALDISIEVE

"Ci sono ancora criticità per il trasporto ferroviario sulla linea che passa dalla Valdisieve". A dirlo il capogruppo di opposizione di Insieme per Rufina, Chiara Mazzei, ed il portavoce, Antonio Polverini. "all’ultimo consiglio - dicono - il Sindaco ha annunciato per lunedi un incontro con i dirigenti di Regione, Rfi e Trenitalia, per un confronto sui disagi ormai incommentabili. Se l’incontro verrà confermato, come gruppo vorremmo portare la voce dei cittadini parlando dei ritardi e delle cancellazioni, ma sollevando anche altre questioni". Tra queste anche quella del costo dei titoli di viaggio: "per il prezzo dei biglietti, chiediamo una revisione, con l’equiparazione delle agevolazioni degli utenti di Firenze con quelli della città metropolitana. Il biglietto unico metropolitano permetterebbe ai cittadini di utilizzare sempre meno i mezzi privati. Basti pensare che un cittadino che deve recarsi all’ospedale di Careggi per controlli, fra treno e tram spende undici euro e venti, mentre o una famiglia di quattro persone che desideri fare un giro in centro se va in treno spende 31 euro". Poi c’è anche altro. "la quota rimborso per i treni soppressi, il corretto funzionamento del riscaldamento e raffrescamento nei vagoni. E poi, utilizzare il meno possibile i binari 17 e 18 alla stazione di Santa Maria Novella, troppo lontani. Aumentare le corse dei pullman nei festivi, garantire gli orari,per prendere le coincidenze per Rifredi". Questioni che, ormai, in zona sono ben conosciute.

L.B.